演出家でタレントのテリー伊藤（76）が21日、自身のインスタグラムを更新。再び購入したという愛車を明かした。テリーは「シトロエン2CVチャールストンを10年振りに手に入れた」と明かし、自身との“2ショット”を披露。「離れていた間もいつかまた乗りたいと思っていたので念願叶う」と伝えた。そして「私はパリジャン、郊外にドライブ気分後部座席にはアンティーク人形が同乗！ボンジュール」とノリノリだったが、「…そ