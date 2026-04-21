地震から一夜明け、カキいかだの確認と作業のため、出港準備をする漁師＝21日午前、岩手県大船渡市青森県で20日午後、震度5強を観測した地震を受け、21日正午までに北海道、青森、岩手、宮城、福島の5道県で、少なくとも延べ1万人超が避難していたことが同日、共同通信の集計で分かった。津波注意報は20日深夜、5道県18万人超に出された避難指示は21日朝までに全て解除された。「北海道・三陸沖後発地震注意情報」の「特別な備え