原子力発電で発生する放射性廃棄物、いわゆる「核のごみ」の最終処分地をめぐって小笠原村の村長が南鳥島の文献調査について、受け入れを正式に表明しました。これで調査は今後、実施される見通しです。きょう午後、小笠原村の渋谷正昭村長は経済産業省を訪問し、3月に政府が申し入れていた南鳥島の文献調査について回答しました。小笠原村渋谷正昭 村長「文献調査の実施については、国で判断すべきという私の結論になりま