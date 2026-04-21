伊方原発3号機の運転差し止めを求めた訴訟の控訴審第1回口頭弁論のため、高松高裁に向かう原告ら＝21日午後四国電力伊方原発3号機（愛媛県伊方町）は安全性が確保されていないとして、県民らが運転差し止めを求めた訴訟の控訴審第1回口頭弁論が21日、高松高裁（藤田昌宏裁判長）で開かれた。一審松山地裁は請求を棄却し、原告側が控訴した。弁論で原告の須藤昭男さん（84）＝松山市＝は「伊方原発に事故が起これば四国は壊滅的