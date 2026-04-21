5月1日午後8時からプライム会員向けに独占配信するPrime Videoの人気恋愛リアリティー番組の最新作『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4の予告映像が公開された。併せてメインビジュアル、4代目バチェロレッテ・平松里菜と参加男性14人の性格診断やラブタイプ診断も発表された。【動画】情熱的な密着シーンも…『バチェロレッテ』シーズン4予告同番組は1人の才色兼備な独身女性（バチェロレッテ）が、多数の男性参加者の中か