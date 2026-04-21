映像に映るのは、アツアツの鉄板皿にのせられた焼きたてでジューシーなビフテキに目玉焼きハンバーグです。訪れた人が「とってもおいしいです。かぶりつきたくなる味」「290円でパッとステーキ食べられるのはいい」と絶賛するのは、格安で肉料理が楽しめる神奈川・横浜市の飲食店「ビーフキッチンスタンド」横浜アソビル店です。キッチンやホールには、外国人スタッフの姿がありました。この店では、一定の専門性・技能を持つ外国