CBCテレビの中村彩賀アナウンサーが、一日警察署長に就任。特殊詐欺被害への注意を呼びかけました。 【写真を見る】｢怪しい電話に出ないのが一番大事｣ CBCテレビ中村彩賀アナウンサーが一日警察署長 “警察官かたる特殊詐欺”は被害者の4割以上が30代以下 愛知県警中警察署 （中村彩賀アナウンサー）「怪しい電話に出ないというのが、自分を守るために一番大事」 警察官かたる特殊詐欺…被害者の4割以上が30