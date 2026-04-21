たまごの価格が1パックあたり308円となりました。先月より1円値下がりしましたが、依然、平年より高い水準が続いています。農林水産省によりますと、今月13日から15日のたまご1パックの平均販売価格は308円となりました。最高値を更新した先月よりは1円値下がりしましたが、平年より22%高く、高い水準が続いています。去年から今年にかけても鳥インフルエンザの感染が相次ぎ、市場に流通する量が以前まで回復しない中、行楽シーズ