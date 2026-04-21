トヨタのbZ4X国内販売台数の推移トヨタ自動車は21日、国内で電気自動車（EV）の乗用車販売台数が2025年度下半期（10月〜26年3月）に約1万500台となり、輸入車を含むブランド別で首位だったと明らかにした。「bZ4X」を一部改良して航続距離が伸びたのが寄与。販売店の急速充電器を手軽に利用できるサービスも後押しした。2位以下は米テスラや日産自動車が続いたという。トヨタの販売台数は派生車種を含むbZ4Xの台数。bZ4Xは25年