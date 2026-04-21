原油高が続く中、愛知県トラック協会は県内約700の運送業者に、アンケート調査を実施しました。 【写真を見る】運送業者の2割が｢軽油の供給停止や制限あり｣と回答 代替手段なく車両整備ができなくなる恐れも… 愛知県トラック協会が県内約700の業者にアンケート 調査によりますと、全体の約20%にあたる145社が、燃料となる軽油の供給に関し、供給停止や量の制限を受けていると回答。またエンジンオイルについても、1