２１日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比８６円１３銭（０・１８％）安の４万８３７４円６６銭だった。２営業日ぶりに下落した。３３３銘柄のうち、６割超にあたる２１５銘柄が値下がりした。日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比５２４円２８銭（０・８９％）高の５万９３４９円１７銭だった。日経平均への影響度の大きいＡＩ（人工知能）や半導体関連銘柄を中心に上昇した