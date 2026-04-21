家電量販大手のノジマが、日立製作所の家電事業を買収します。ノジマが買収するのは、冷蔵庫や洗濯機などを手がける日立製作所の子会社の事業で、21日午後5時ごろからノジマの社長と日立の執行役専務が合同で発表会見を行っています。ノジマは2027年3月までに日立の家電事業を引き継ぐ新会社を子会社化する予定です。新会社には、これまで国内と海外に分かれていた日立ブランドの家電事業を統合します。ノジマは買収によって、「ノ