安蘭けいが、芸能生活35周年を記念したスペシャルライブ『安蘭けい 35th Live “Cherished Moments”』を9月よりビルボードライブ横浜、大阪にて開催する。 （関連：Official髭男dism、Vaundy、Creepy Nuts、緑黄色社会……2026春ドラマ、書き下ろし主題歌が見せる景色） 本公演は、安蘭が歩んできた道のりを彩った楽曲やエピソードを織り込みながら、舞台やミュージカルで生まれた“Cherished Moments=か