米メディアは、佐々木の「アームアングルの変化」を課題に挙げた(C)Getty Images今季4度目の登板も、満足な結果を残せなかった。ドジャースの佐々木朗希は、現地時間4月19日、敵地でのロッキーズ戦に先発し、4回2/3で被安打7、四球2、3失点という内容に終わった。【動画】クセを見抜かれた！？佐々木朗希の投球シーンをチェックこの試合、佐々木は3回までロッキーズ打線をヒット2本、無失点に抑えていたが、4、5回で3失点。