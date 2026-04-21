CMや広告に引っ張りだこのドジャース・大谷翔平。彼がCM出演する化粧品大手コーセーのスキンケアブランド『雪肌精』で、新たなプロモーションが展開された。4月18日から開始された同プロモーションは、身長約5メートルに巨大化させた大谷の3Dビジュアルを乗せた「大谷SUNトラック」が街中を走行するというもの。【写真】渋谷・原宿のど真ん中でスライディング!! 衝撃の「巨大な大谷」大谷の直筆サインボールが当たるキャンペーン