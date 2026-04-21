◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―阪神（２１日・横浜スタジアム）アーティストの龍玄としが２１日、阪神戦の試合前に国歌独唱をした。おなじみの白いスーツに身を包みビブラートを効かせた美声を球場内に響かせると大きな拍手がわき起こった。ＳＮＳ上では「高い声がよー出とった」「国歌独唱で鳥肌立ったのは初めて」「耳が幸せ」など歌声を絶賛さんする投稿が目立った。『ＢＬＵＥ☆ＬＩＧＨＴＳＥＲＩＥＳ２０２６