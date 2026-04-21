沖縄県名護市辺野古沖で先月16日、小型船2隻が転覆し女子高校生ら2人が死亡した事故で、沖縄県の玉城知事が、事故後初めて現場を視察しました。玉城知事は21日夕方、名護市の海岸から2隻が転覆した海域を視察し、砂浜に献花して手を合わせました。沖縄・玉城知事「子どもや孫のいる方であれば、二度とこのようなことはあってほしくないというようなことに、私たちも行政として、応えていかなければならないと」この事故は先月16日