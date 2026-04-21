ツイ・ヘンドリック選手（2019年8月10日、フィジー・スバで撮影、パシフィック・ネーションズカップの米国戦）ラグビーのリーグワン1部の浦安は21日、日本代表としてワールドカップ（W杯）2015年イングランド大会、19年日本大会に出場したFWツイ・ヘンドリック（38）が今季限りで引退すると発表した。ニュージーランド出身で、日本代表通算47キャップ。15年W杯では南アフリカを破る大金星に貢献した。19年W杯日本代表のFWヘル