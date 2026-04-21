【北京＝東慶一郎】河野洋平・元衆院議長が会長を務める日本国際貿易促進協会（国貿促）の代表団が、６月２１〜２４日に中国を訪問する方向で調整していることが、日中関係筋への取材で分かった。中国側も受け入れる意向を示しているという。昨年１１月の高市首相の台湾有事を巡る国会答弁以降、初めての経済団体の訪中になるとみられ、習近平（シージンピン）政権幹部との会談が実現するか注目される。昨年６月の訪中では、共