マーケティング情報サイト「ワカモノリサーチ」では、全国の現役高校生（男女）に「“〇〇ぴー”と言って思いつくものはなんですか？」というアンケート調査を実施。その結果の一部をランキングで紹介した。圧倒的な１位には、日本を代表するおつまみ「柿ピー」（５９．７％）が選ばれた。約６割の高校生が、「〇〇ぴー」と聞いて真っ先に「柿ピー」を連想するという意外なランキングになったようだ。その理由は「お父さんがよ