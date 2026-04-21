都営住宅は収入に応じて家賃が決まるため、事情により収入が増えたときに「家賃が高くなるのでは？」と不安になる人がいるかもしれません。特に、遺族年金を受け取ることで収入が増えた場合、都営住宅の家賃はどうなるのでしょうか。 本記事では、所得としてみなされない年金の種類について、都営住宅の所得基準とあわせてご紹介します。 遺族年金を受け取ると都営住宅の家賃は上がる？ 都営住宅の使用料（家賃）