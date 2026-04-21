4月21日 発表 サンリオは4月21日、自社パブリッシングによるゲームブランド「Sanrio Games（サンリオゲームズ）」の立ち上げを発表した。 「Sanrio Games」は、サンリオが企画・開発の主体となり、グローバルなゲーム市場に参入することを目的とする新ブランド。既存キャラクターのさらなる認知・好意の獲得や新しいキャラクターの訴求を図り、顧客エンゲージメ