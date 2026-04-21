【モデルプレス＝2026/04/21】女優の瀬戸朝香が4月20日、自身のInstagramを更新。膝丈のスカートを身につけたショットを公開し、反響が寄せられている。【写真】イノッチの49歳妻「スタイルの良さがよく分かる」美脚スラリのオフィス風膝丈スカート◆瀬戸朝香、膝丈スカートのオフィス風コーデ披露瀬戸は、出演している日本テレビ系朝の情報番組「ZIP！」（月曜〜金曜あさ5時50分〜）のボードを手にした全身ショットなど複数枚を投