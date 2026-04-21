共感できる人物がいない。韓国MBCで放送中のドラマ『21世紀の大君夫人』が、2週目で視聴率二桁（第4話11.1％）を突破し、急上昇している。【写真】IU＆ビョン・ウソク、“ウェディングフォト”公開!?IUとビョン・ウソクという大物トップスターに、MBCお得意の「立憲君主制」設定を重ねたのだから、ヒットは予想されたものでもある。上半期最高の期待作という名にふさわしい成績表だ。しかし、数字とは別に視聴者の評価は分かれてい