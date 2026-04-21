コンビニチェーンの「ファミリーマート」は、2026年4月7日（火）から発売している「超も〜っちりパン」シリーズが、発売から13日間で累計販売数533万食を突破したことを発表した。【社内アンケート結果】「超も〜っちりパン」シリーズのランキングはこちら同シリーズのラインナップは、「も〜っちり食感キャラメルドーナツ」「も〜っちり食感ホイップあんぱん」「も〜っちり食感ピザパン」「も〜っちり食感チョコメロンパン」「も