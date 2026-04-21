IVEのガウルが、「2026 読書する大韓民国」キャンペーンのパートナーに就任した。4月21日、韓国文化体育観光部によると、ガウルは日常の中での読書文化の普及を目指す政府主導の読書振興キャンペーン『2026 読書する大韓民国』のキャンペーンパートナーに抜擢された。【写真】「伝説級」ガウル、日本での“エモSHOT”ガウルは日頃から読書を習慣的に続け、本を読む楽しさを伝えてきた。様々な読書関連コンテンツに出演して本への愛