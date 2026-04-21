メキシコの人気の観光地「月のピラミッド」で男が銃を乱射して、1人が死亡し、6人が負傷しました。【映像】銃乱射現場の様子現地メディアによりますと20日午前11時半ごろ、首都メキシコシティ近郊にある、テオティワカン文明の「月のピラミッド」頂上から、男が銃を乱射しました。当時、観光客数十人が居合わせて現場はパニック状態となり、カナダ人の女性1人が死亡しました。また、流れ弾に当たったり、逃げる際にピラミ