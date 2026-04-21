ソニーグループとホンダは21日、電気自動車（EV）の開発・販売を中止した共同出資会社の事業を大幅に縮小することで合意したと発表した。技術者ら約400人の全社員は本人の希望を踏まえてソニーグループやホンダなどに再配置する。共同出資会社はソニー・ホンダモビリティ。3社は製品やサービスについて「短中期的に市場投入の実現可能な手段を見いだすことが困難であるとの結論に至った」と説明した。法人自体は残して長期的な