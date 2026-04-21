フジテレビの佐久間みなみアナウンサーらを輩出し、３０年以上の実績を持つ芸能事務所「ＦＩＲＳＴＡＧＥＮＴ」が、アナウンサーを目指す全国の高校生・大学生を対象とした５回目の大型オーディション「２０２６年度春夏ＦＩＲＳＴＡＧＥＮＴ所属オーディション」を行うことが２１日、分かった。１次はメールによる審査で、２次はビデオ通話または対面による審査を実施する。同社には浅野温子や、池畑慎之介、優木まお