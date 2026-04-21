京都・南丹市で安達結希さん（11）が遺体で見つかった事件で、結希さんの父親、安達優季容疑者（37）が死体遺棄の疑いで逮捕された。これにより事件は新たな局面へと進んでいる。【映像】ビラを配る安達容疑者（37）の様子元徳島県警捜査1課警部の秋山博康氏は、自宅周辺に規制線が張られたことや、警察車両が家の出入りを塞ぐように配置されていたことについて「逮捕まで間近だと見ていたか？」と問われると「ピンときました