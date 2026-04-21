東映は21日、ゲーム事業ブランド「東映ゲームズ」設立を発表した。最初の取り組みとしてPCゲーム領域に挑戦するとし、世界最大のPCゲームプラットフォーム「Steam」で展開し、その後は、Nintendo SwitchやPlayStation、Xboxといった家庭用ゲーム機への展開も予定していると説明。「目指すのは、ゲームを起点とした、世界を熱狂させる新しいIPの創出です」と野望を明らかにした。東映は「1951年の創業以来、東映株式会社は映画・テ