中国広核集団（CGN）の発表によると、粤港澳大湾区（広州、仏山、肇慶、深セン、東莞、恵州、珠海、中山、江門の9市と香港、マカオ両特別行政区によって構成される都市クラスター）初の「華竜1号」原子炉である太平嶺原子力発電プロジェクト1号機が20日、運転開始し、商業運転の条件を整えた。年間発電量は90億キロワット時（kWh）を超える見込みで、粤港澳大湾区の住民100万人の年間電力需要を満たすことができる。人民網が伝えた