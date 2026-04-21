女優の新山はるのさん（32）が21日、自身のInstagramを更新。俳優の祁答院（けどういん）雄貴さん（38）と結婚したことを発表しました。【写真】「素敵すぎる」「最高の夫婦」新山はるのさん、結婚報告ショット投稿では、和装姿で寄り添うツーショット写真とともに「We got married」と英語で書き出し、「お世話になっております皆様へ。この度、入籍いたしました」と報告しました。「お互いに支え合いながら、仕事にも一層精進し