北京市内の亦荘では4月19日午前、北京市人民政府や中国中央広播電視総台（チャイナ・メディア・グループ/CMG）などの共催による2026年人型ロボットハーフマラソン大会が開催されました。優勝したロボットは人によるハーフマラソン世界記録を更新しました。市場は今年を人型ロボット量産の元年とみており、多くの業界トップメーカーが相次いで数千台の人型ロボット量産計画を発表しているため、関節モジュールの需要も大幅に増加す