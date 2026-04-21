映画シリーズ『ハリー・ポッター』と『ファンタスティック・ビースト』のオフィシャル商品を専門に取り扱う「ハリー・ポッター マホウドコロ」は、4月24日（金）から、作中に登場するお菓子店“ハニーデュークス”をモチーフにした新商品を、全国の店舗およびオンラインショップで発売する。【写真】涼しげな“フリシャカポーチ”も！新商品のラインナップ■色彩豊かでポップなアイテムたち今回登場するのは、『ハリー・ポッ