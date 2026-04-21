東京ディズニーランドおよび東京ディズニーシーは、7月1日（水）から9月14日（月）までの夏期入園日を対象に、3種類の特別なパークチケットを販売。ゆっくり午後からパークを楽しんだり、暑さが和らぐ夕方から入園して夜のショーを中心に楽しみたい、といった夏の過ごし方にぴったりなパスポートが登場する。【写真】ミセスコラボも継続！夏の東京ディズニーリゾート詳細一覧■思い思いの夏を楽しもう今回登場するのは「アフ