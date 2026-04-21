東京ディズニーリゾートは、7月2日（木）から9月14日（月）までの期間限定で、とびっきりハッピーな瞬間にあふれた特別な夏を爽快に楽しめるスペシャルイベント「サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort」を開催。昨年初めて行われ話題になったMrs. GREEN APPLEとのコラボレーションも継続して行われる。【写真】ゲストびっくり！ミセスが東京ディズニーランドにサプライズで登場した時の様子■ミセスコラボがパワーアップ