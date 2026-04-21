今季にユースから昇格した18歳ルーキーの記念すべきプロ初ゴールだ。横浜FCの岩崎亮佑は４月19日、J２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST-A第11節・秋田戦（３−１）で、３試合連続の先発を果たす。スコアレスで迎えた21分、相手のハンドで得たPKでキッカーを務め、見事に成功させた。事前にキッカーが決まっていたわけではない。その時のシチュエーションを訊けば、岩崎は次のように教えてくれた。「自分としても、