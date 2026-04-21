消防によると21日午後3時ごろ、広島県廿日市市吉和で「男性が4トン重機の下敷きになっている」と同僚から通報がありました。90代の男性が下敷きとなり、救助されましたが、その場で死亡が確認されました。男性は木を切り出す作業中だったということです。現場は中国道・吉和インターチェンジから南西におよそ800メートル離れた山中だということです。（2,026年4月21日午後5時10分放送）