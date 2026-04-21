きのう（20日）、青森県で最大震度5強を観測した地震について気象庁は21日、改めて説明を行い、「地震活動はまだ比較的活発だ」として、新たな巨大地震などに注意を呼びかけました。気象庁が今回の地震について分析を進めたところ、太平洋プレートと陸のプレートの境界で発生した「プレート境界型」の地震であることが新たにわかったということです。また、気象庁の担当者によりますと、今回の地震の震源周辺には東日本大震災を引