バーガーキング（運営：ビーケージャパンホールディングス）は、4月に愛知・福岡・大阪で計3店舗をグランドオープンし、全国355店舗に到達する。【写真】ワッパーだけじゃない…バーガーキングのキッズセット4月23日に愛知県豊田市「バーガーキング 豊田ギャザ店」、4月24日に福岡県糟屋郡「バーガーキング イオンモール福岡店」、4月25日に大阪府大阪市「バーガーキング イオンタウンあびこ駅前店」が誕生する。「ショッピ