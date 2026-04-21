◇セ・リーグ巨人・竹丸―中日・桜井（上毛新聞敷島）DeNA・竹田―阪神・茨木（横浜）広島・大瀬良―ヤクルト・山野（マツダスタジアム）◇パ・リーグ日本ハム・加藤貴―楽天・古謝（エスコンフィールド北海道）西武・高橋光―ソフトバンク・大関（ベルーナドーム）ロッテ・毛利―オリックス・曽谷（ZOZOマリンスタジアム）