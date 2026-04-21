記者会見する長崎大核兵器廃絶研究センターの河合公明教授（右）＝21日午後、長崎市長崎大核兵器廃絶研究センター（RECNA）の河合公明教授らは21日、米国で27日から始まる核拡散防止条約（NPT）再検討会議に合わせて渡米するのを前に、同大で記者会見を開いた。河合氏は「『不拡散なくして核廃絶なし』。不拡散の原点に立ち戻り、各国で誠実な議論をできるかが大事だ」と述べた。長崎大多文化社会学部の教授で、日本政府代表団