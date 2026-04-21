プロ野球のファーム・リーグは21日、東、中地区と交流戦でナイターを含めて計5試合が行われた。東地区の楽天はロッテ戦で16安打を放って13―0で大勝。育成ドラフト4位・金子（神奈川大）が4回に3号3ラン。陽柏翔が3安打3打点、ゴンザレスが3安打2打点。先発・前田健は5回2安打無失点で1勝目（1敗）を挙げた。ロッテ先発の育成選手・中村亮は4回15安打13失点（自責11）で1敗目（1セーブ）。打線は3安打に終わった。日本ハムは