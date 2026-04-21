元ウェザーニュースキャスターの檜山沙耶（32）が21日、自身のXを更新。眼内にコンタクトレンズを入れるICL手術の検討を明かした。「ICL検討中のため眼科へ。乱視が強いのでレーシックも併用おすすめとのことなのですが、レーシックは考えていなかったので受けるか迷っています」とポスト。続けて別の投稿で「裸眼の楽な生活を送りたいー」とつづった。ICL手術は芸能界で流行している。25年10月には、女優上白石萌音が「白壁がくっ