◆パ・リーグ日本ハム―楽天（２１日・エスコンフィールド）楽天は２１日、日本ハム戦のスタメンを発表した。先発マウンドは荘司康誠投手。開幕投手を任された右腕は今季ここまで３勝０敗、防御率２・２５をマークしている。開幕投手が開幕から４戦４勝を達成すれば球団初の快挙。背番号１９の投球に注目が集まる。打線は浅村栄斗内野手を今季初めて４番で起用。復調傾向にあるベテランのバットに期待がかかる。以下、楽