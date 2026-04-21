◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―阪神（２１日・横浜スタジアム）「ＸＪＡＰＡＮ」のＴＯＳＨＩこと、龍玄としが２１日、阪神戦の試合前に背番号１０４のユニホームに身を包みセレモニアルピッチを行った。打席には蝦名が立ち、松尾が捕手を務めた。ワンバウンド投球を披露するとあたたかい拍手が送られたいた。投球の前にリリーフカーに乗って登場し応援歌の『勇者の遺伝子』を熱唱。歌い終えると「ありがとう」とあいさつ