◆パ・リーグロッテ―オリックス（２１日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）オリックス・曽谷龍平投手が開幕２連勝へ自信を見せた。３月のＷＢＣから調整を優先し、４月１４日の西武戦（京セラドーム大阪）で今季初登板。５回１失点で幸先良く白星もつかんだ。「気持ち的にも乗ってやっていけそうな気はする」と実感。２２日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリンスタジアム）へ「攻める気持ちで。変わらず攻めていければ」と言葉に力を込めた