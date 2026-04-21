開幕まで半年。アジア・アジアパラ競技大会のメイン会場を、500人のランナーが走りPRしました。 【写真を見る】アジア大会のメイン会場 瑞穂公園陸上競技場を抽選で選ばれた500人が駆け抜ける! ｢地域に根差したスタジアムとしての役割を｣ ことし9月に開幕する、アジア・アジアパラ競技大会。メイン会場となる、名古屋市瑞穂公園陸上競技場の完成式典が18日に行われ、名古屋市の広沢市長らが完成を祝いました。（名古屋市