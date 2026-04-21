通貨オプションボラティリティードル円１週間７．７％前後、４月日銀会合は据え置き観測 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK7.685.706.066.68 1MO7.625.896.016.99 3MO8.065.866.616.93 6MO8.596.087.307.27 9MO8.836.297.677.51 1YR8.986.507.917.65 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK6.689